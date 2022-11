Nicht in Form: Wird Cristiano Ronaldo bei der WM spielen?

Cristiano Ronaldo (37) könnte bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft auf der Bank sitzen. Der Fußballstar von Manchester United musste in der vergangenen Zeite einige herbe Rückschläge einstecken. Nachdem sein Baby bei der Geburt verstorben ist, lief es auch sportlich nicht glänzend für ihn. Aktuell befindet sich Cristiano im Streit mit seinem Verein und kommt kaum noch auf Einsatzminuten. Ist deswegen auch sein Einsatz bei der kommenden WM in Gefahr?

Der portugiesische Nationaltrainer Fernando Santos hat bei der Pressekonferenz eine klare Antwort auf die Frage, ob er gezwungen sei, Cristiano spielen zu lassen. "Gezwungen? Es geht nicht darum, mich zu zwingen. Das ist keine Bedingung. Niemand wird gezwungen, hier irgendetwas zu tun", stellte er klar. Dann fügte Fernando hinzu: "Man könnte mich fragen, ob Cristiano Ronaldo aufgrund seiner Leistungen in den letzten Wochen auf dem Spielfeld in der Startelf stehen sollte. Das gilt für Cristiano Ronaldo und alle Spieler, die in der Nationalmannschaft sind."

Portugal spielt am Donnerstag gegen Nigeria in einem Freundschaftsspiel vor Beginn des Turniers. Anschließend tritt die Mannschaft in der WM-Gruppe H gegen Ghana, Uruguay und Südkorea an – ob mit oder ohne Cristiano werden die Fans wohl dann erst erfahren.

Getty Images Fernando Santos und Cristiano Ronaldo, Januar 2017

Getty Images Fernando Santos, Portugals Nationaltrainer

Getty Images Cristiano Ronaldo, November 2022

