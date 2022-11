Spontan-Hochzeit: Katharina Eisenbluts Kleid passte nicht

Das hatte sich Katharina Eisenblut (28) wohl anders vorgestellt. Vor einigen Tagen haben die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Partner Niko Kronenbitter geheiratet: Ein Jahr nach der Verlobung gaben sich die beiden bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Die Sängerin schwärmte bereits davon, wie emotional dieser Tag für sie und ihren Liebsten gewesen ist. Dabei lief an ihrem großen Tag auch einiges schief.

Im Interview mit Promiflash verriet Katharina jetzt, was an ihrem Hochzeitstag schiefgelaufen ist: "Da ich frisch Mama geworden bin, sitzt natürlich noch nicht alles da, wo es mal war. Dadurch wurde es im Hause Kronenbitter noch einmal richtig dramatisch, als zwei Tage vor der Hochzeit mein Kleid nicht gepasst hat", gestand die Beauty. Gott sei Dank gäbe es sehr gute Schneider, fügte sie hinzu.

Die Entscheidung für ihr besonderes Kleid fiel Katharina nicht schwer. "Ich habe mich sofort in mein erstes Kleid verliebt und es genommen. Egal, wie viele Kleider ich danach noch zu Gesicht bekam, es kam keins mehr an das erste Kleid ran", schwärmte sie. Ihr Ehemann war da wohl ähnlicher Meinung. "Er war absolut hin und weg. Wir haben die Zeremonie klassisch gestaltet, sodass er mich erst im Standesamt sehen durfte. Als ich eingelaufen bin, konnte ich schon in seinen Augen sehen, dass sie glasig wurden", erinnerte sich die 28-Jährige zurück.

Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut, Sängerin

Katharina Eisenblut, April 2020

