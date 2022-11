Anna Maria Damm schwanger: So sehr freut sich Schwester Kat!

Die Familie Damm bekommt erneut Nachwuchs! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Maria Damm (26) verkündete nämlich voller stolz, dass sie und ihr Julian zum zweiten Mal Eltern werden. Auch ihre Schwester Katharina Damm durfte im Juli dieses Jahres ihr Baby auf der Welt begrüßen. Die Geschwister schweben also absolut im Babyglück: Jetzt brachte Kat ihre riesengroße Freude über Annas Schwangerschaft auf Social Media zum Ausdruck!

Auf Instagram veröffentlichte Katharina ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Schwester Anna posiert und ihren Babybauch streichelt. "Auch wenn es nicht so aussieht, aber diesmal bin ich nicht diejenige, die schwanger ist", scherzte die Influencerin und schwärmte zudem in den höchsten Tönen: "Tante Kat ist bald komplett ausgebucht. Ich freue mich unendlich für euch!"

Anna Maria und Katharinas Fans sind von so viel Geschwisterliebe total begeistert! "Ihr habt so eine tolle Beziehung zueinander", "Ihr seid so toll" oder auch "Ihr strahlt ja beide um die Wette", kommentierten beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

