Ellens "Grey's Anatomy"-Ausstieg: Was denkt Patrick Dempsey?

Ellen Pompeos (53) Ende bei Grey's Anatomy bewegt auch ihre ehemaligen Kollegen. Erst am Donnerstag wurde offiziell bekannt, dass die Hauptdarstellerin die beliebte Krankenhausserie verlassen wird. Insgesamt 19 Staffeln erlebte sie mit und das macht den Abschied für die Fans und ihre Co-Stars besonders schwer. Das gilt auch für ihren früheren Serienpartner: An Patrick Dempsey (56) geht Ellens Ausstieg ebenfalls nicht ganz spurlos vorbei.

Noch am Abend der Bekanntgabe war Patrick zu Gast bei "Jimmy Kimmel Live!". Der Moderator war derjenige, der ihm erzählte, dass Ellen bei "Grey's Anatomy" aufhört. "Endlich hat es sie erwischt", scherzte der 56-Jährige. Er könne sich gar nicht vorstellen, was seine ehemalige Serien-Ehefrau nach 19 Staffeln im Grey Sloan Memorial Hospital alles an Krankenhausrequisiten angesammelt habe. Doch er erinnert sich auch an seine eigene Zeit bei der Serie: "Es ist erstaunlich, welchen Einfluss diese Sendung hat und wie lange sie sich bereits hält. [...] Sie hat mein Leben und das meiner Familie grundlegend verändert."

Auch Ellen wandte sich heute persönlich an ihre Fans und verabschiedete sich mit emotionalen Worten. "Ich liebe euch wahnsinnig und schätze euch sehr. [...] Ihr wisst, dass die Serie weitergehen muss – und ich werde auf jeden Fall wiederkommen und euch besuchen", versprach die TV-Ärztin. Sie habe in den 19 Staffeln "Grey's Anatomy" viel Liebe und Unterstützung erfahren und dafür sei sie dankbar.

Frank Ockenfels/MEGA Patrick Dempsey als McDreamy, 2005

Getty Images Patrick Dempsey und Ellen Pompeo bei den Emmy Awards, 2005

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

