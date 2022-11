Gina Alicia: "Temptation Island"-Aleks liebt Christina nicht

Gina Alicia fühlt mit Christina Dimitriou (30). Aktuell stellen sich die Griechin und ihr Partner Aleksandar Petrovic (31) dem großen Liebestest bei Temptation Island V.I.P.. Aktuell sieht es jedoch ganz danach aus, als würde das Experiment für das Paar nach hinten losgehen – immerhin gestand der Fitnesscoach bereits, dass er Gefühle für Verführerin Vanessa Nwattu entwickelt habe. Die Promis in der Frauenvilla zweifeln deshalb an Aleks Absichten. Auch "Are You The One"-Sternchen Gina Alicia ist sich sicher, dass Aleks Christina nicht liebt!

Gina hat mit Promiflash über die aktuellen Geschehnisse in dem Fremdflirt-Format gesprochen. "Ich hoffe, dass sich Christina endlich emotional befreien kann. Weil er in den bisherigen Folgen schon bewiesen hat, dass er sie gar nicht liebt. Weil, würde er sie lieben, wäre er gar nicht so empfänglich für jemand Neues", ist sich die Influencerin sicher und fügte hinzu, dass Aleks sich sonst nicht "so kampflos Vanessa ergeben" hätte.

Einige Promidamen in der Frauenvilla vermuteten sogar, dass Aleks bereits vor Show-Start wusste, dass er Christina verlassen würde. Darin ist sich auch Gina sicher! "Ich glaube, dass er 'Temptation Island V.I.P.' genutzt hat, um einen Schlussstrich ziehen zu können", erklärte sie im Promiflash-Interview. "Dementsprechend hoffe ich nur, dass Christina von dem Deppen loskommt", schloss sie ab.

RTL Aleksandar Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, Reality-TV-Star

