Wird Riccardo Simonetti seinen Partner öffentlich zeigen?

Wird Riccardo Simonetti (29) die Öffentlichkeit bald an seinem Liebesglück teilhaben lassen? Der Influencer und sein Partner Steven sind im Mai gemeinsam in die Eigentumswohnung von Riccardo eingezogen. Bislang hat der Moderator sein Liebesleben bewusst immer sehr privat gehalten. Lediglich Schnappschüsse von hinten oder mit Maske vor dem Gesicht zeigen den Unbekannten in den sozialen Netzwerken. Jetzt verriet Riccardo, ob das so bleiben wird!

Bei den MTV EMAs 2022 in Düsseldorf erzählte der 29-Jährige im Interview mit Promiflash: "Nein. Er hat da auch kein Spaß dran. Ich nehme ihn auch manchmal mit, aber ich nehme ihn halt nicht mit vor die Kamera." Der Entertainer sei zwar oft mit seinem Freund unterwegs, um mit ihm gemeinsam eine gute Zeit zu haben, aber nicht unbedingt auf dem roten Teppich.

Denn schließlich sei er derjenige gewesen, der sich für ein Leben im Rampenlicht entschieden hat: "Das ist meine Entscheidung gewesen, mein Leben öffentlich zu machen und nicht seine", erklärte Riccardo und fuhr fort: "Vielleicht ändert sich das irgendwann, vielleicht werden wir das irgendwann zusammen machen." Momentan aber wollen das beide noch nicht und sie genießen es, dass sie es schaffen, ihr Liebesleben privat zu halten.

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Freund Steven

Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti auf dem Netflix-Event von "Die Kaiserin" in Berlin

Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti beim Deutschen Filmpreis 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de