So fühlt sich Katharina Eisenblut als verheiratete Frau

Katharina Eisenblut (28) hat den Bund der Ehe geschlossen! Ein Jahr nach der Verlobung heiratete die ehemalige DSDS-Kandidatin Anfang November ihren Partner Niko Kronenbitter. Zuvor bekam die Sängerin im Sommer ihr erstes Kind – einen Sohn mit dem Namen Emilio. Natürlich war der kleine Mann auch bei der Hochzeit mit von der Partie. Im Promiflash-Interview verriet Katharina jetzt, wie es ihr als frischgebackene Ehefrau geht!

Nach ihrer Hochzeit fühle sich Katharina einfach nur "vollkommen" und "verbunden" mit ihrem Partner. "Das Schönste ist einfach, dass alle drei nun den gleichen Namen haben und wir offiziell eine Familie sind. Wir sind so glücklich!", schwärmte die einstige Castingshow-Kandidatin im Promiflash-Interview. Dass Katharina so happy ist, liege nicht nur an ihrem Partner, sondern auch an ihrem Sohn.



Auch am Tag ihrer Hochzeit durfte ihr Kind nicht zu kurz kommen. "Der kleine Mann hat gespürt, dass es ein besonderer Tag ist und war superbrav und natürlich umgeben von Menschen, die ihn lieben und sich super um ihn gekümmert haben", erklärte die 28-Jährige.

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Esenblut und ihr Sohn

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut im November 2022

