Haben Christina Dimitriou und Aleks Petrovic eine Zukunft?

Verlassen Christina Dimitriou (30) und Aleksandar Petrovic (31) Temptation Island V.I.P. am Ende doch gemeinsam? Der Ex on the Beach-Star hat in der Männervilla Gefallen an der Verführerin Vanessa Nwattu gefunden. Er gestand ihr sogar, dass er Gefühle für sie entwickelt habe. Doch haben Christina und Aleks trotzdem noch eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft? Ex-Temptation Island-Teilnehmer Eugen Lopez hat da seine Zweifel.

"Ich denke auf jeden Fall, dass es das gewesen ist", stellte der Hottie im Promiflash--Interview klar. Er glaube nicht, dass sich Christina Aleks' Verhalten einfach gefallen lasse. Sie werde letztendlich die Reißleine ziehen. Eugen sehe deshalb auch keine Zukunft mehr bei die beiden. Tatsächlich glaube er sogar, dass der 31-Jährige mittlerweile wieder eine Frau an seiner Seite hat: "Es wurde ja auch schon auf TikTok Sachen geleakt, wo Aleks mit Vanessa gesehen wurde."

Christina hatte in den vergangenen Folgen immer wieder klargestellt, dass sie von ihrem Partner zur Teilnahme an dem Format überredet wurde. Sie selbst schien überhaupt nicht damit gerechnet zu haben, dass Aleks in der Villa womöglich mit einer der Single-Ladys anbandeln könnte: "Ich habe ihm so vertraut. Und jetzt ist mein ganzes Leben vorbei."

TVNOW / Markus Hertrich Eugen Lopez, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

