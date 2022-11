Kris Jenner und Corey gestalten erste Paar-Weihnachtskarte

Auch für Kris Jenner (67) und Corey Gamble (42) gibt es noch Premieren. Die Reality-Bekanntheit ist bereits seit 2014 mit ihrem Partner liiert und die beiden wirken noch so verliebt wie am ersten Tag. Im Netz lassen sie ihre Fans fleißig an ihrem Leben als Paar teilhaben, wobei sie fast alles zusammen zu machen scheinen. Doch auch nach acht gemeinsamen Jahren gibt es noch erste Male: Kris und Corey haben jetzt ihre allererste Weihnachtskarte gestaltet.

Auf einem Bild bei Instagram zeigte Kris stolz ihre erste Weihnachtskarte mit Corey. "Ihr wisst, dass ich für die Feiertage lebe! Dieses Jahr haben Corey und ich zum allerersten Mal [...] eine Weihnachtskarte gestaltet und wir sind begeistert, wie sie geworden ist", erzählte sie ihren Fans aufgeregt. Sie könne es kaum erwarten, das extra angefertigte Foto von sich und ihrem Liebsten in der edlen Karte ihren Freunden und ihrer Familie zu zeigen. Auf dem Bild haben sich Corey und Kris ordentlich herausgeputzt und sich passend zu den Weihnachtstagen in Grün und Rot gehüllt.

Während bald die Weihnachtsfeiertage vor der Tür stehen, feierten Kris und Corey vor ein paar Tagen noch Geburtstag. Das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans zelebrierte bereits Anfang November seinen Ehrentag und bekam einen liebevollen Gruß von seinem Partner. Wenige Tage später tat sie das Gleiche für ihn und überschüttete Corey auf Instagram mit Bildern und Liebesbotschaften.

Getty Images Kris Jenner, Mai 2018

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble

Instagram / krisjenner Corey Gamble und Kris Jenner, Realitystars

