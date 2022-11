Pink sang für die verstorbene Olivia Newton-John bei AMAs

Olivia Newton-John (✝73) gerät nicht in Vergessenheit. Im vergangenen August machten tragische Nachrichten die Runde: Die Grease-Darstellerin konnte ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs nicht gewinnen und verstarb mit 73 Jahren. Ihr Ableben hinterließ eine große Lücke, weshalb man nun bei den American Music Awards ihrer gedachte: Pink (43) ehrte bei der Verleihung Olivia, indem sie den "Grease"-Song "Hopelessly Devoted to You" auf der Bühne performte!

Für die "Lady Marmelade"-Interpretin war dieser Auftritt etwas ganz Besonderes. "Ich hatte das Vergnügen, einige Male mit ihr zusammen zu sein. Sie war so liebenswert, wie man es sich nur vorstellen kann", sagte Pink auf der Bühne der AMAs über Olivia und fügte hinzu: "Sie war so eine Ikone. Es ist eine große Ehre für mich, ihre Musik singen zu dürfen." Nach dieser Ansprache führte die 43-Jährige ihre Version von "Hopelessly Devoted to You" auf und legte in einem glitzernden rosafarbenen Abendkleid mit Fransen eine bewegende Performance hin.

Den Liedtext hatte Pink gemeinsam mit ihrer Tochter Willow (11) einstudiert. Das hatte die Sängerin vor wenigen Tagen in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show verraten, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts über ihren AMA-Auftritt ausplaudern durfte. "Ich kann euch nicht sagen, was ich singen werde, aber ich kann euch sagen, dass meine Tochter in der letzten Sommerproduktion von Grease mitgespielt hat und sie mir den Song beibringt", hatte die Mutter gescherzt.

Pink bei den American Music Awards 2022

Pink, Sängerin

Carey Hart, Willow Sage, Jameson Moon und Pink bei den American Music Awards 2022

