Promi-BB: Wer soll mit Jeremy Fragrance den Luxus genießen?

Wen wollt ihr mit Jeremy Fragrance (33) sehen? Der Parfüm-Influencer sorgt in der Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother für reichlich Entertainment – meinen die Fans. Seine Monologe, Performances und Moves feiern die meisten Zuschauer total. Nach einigen Tagen auf dem Dachboden ohne Dusche und Co. durfte er nun ins geheime Loft ziehen, weil er ein Spiel gewonnen hatte. Momentan ist er aber alleine in dem Bereich: Wer soll mit Jeremy den Luxus genießen dürfen?

Auf Twitter gehen die Meinungen in zwei Richtungen. "Man könnte einfach die Sendung nur mit Jeremys Monologen im Loft abdrehen und man hätte trotzdem die Sendung des Jahres" oder "Jeremy ist mehr Unterhaltung als alle anderen Bewohner zusammen, können die mal bitte wieder einen 24 Stunden Livestream einführen?", lauteten nur zwei der zahlreichen Postings. Einige finden also, dass der TikTok-Star gar keine Gesellschaft braucht. Aber wenn es sein muss, dann gibt es eine klare Tendenz, wer zu ihm soll.

"Wehe, ihr wählt nicht alle Walentina (22) zu Jeremy ins Loft, wir kriegen entweder gute Konfrontation oder eine 'Enemies to Lovers'- Lovestory", twitterte ein Zuschauer. Denn die Kuppelshow-Bekanntheit Walentina Doronina und Jeremy zofften sich zunächst, doch nach einigen Tagen näherten sie sich an: "War schon auch ein bisschen romantisch", witzelte ein weiterer Fan. Aber was sagt ihr: Wer soll sich zu Jeremy gesellen? Stimmt unten ab!

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Jeremy Fragrance, Influencer

Sat.1 Jeremy Fragrance und Walentina Doronin

Sat.1 Jeremy Fragrance und Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

