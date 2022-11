Daniela Katzenberger zeigt stolz ihren trainierten Körper

Daniela Katzenberger (36) ist stolz auf ihren trainierten Körper. Die Blondine nimmt ihre Follower oft in ihren Alltag mit. Offenbar hat sie sich in der Vergangenheit nicht allzu wohl in ihrer Haut gefühlt und deswegen fünf Kilo abgenommen. Auch diese Reise teilte sie mit ihrer Community und gab ihr einige Tipps an die Hand. Jetzt zeigte sie sich in einem engen Kleid vor dem Spiegel und präsentierte damit selbstsicher ihre Erfolge.

In einem engen grünen Kleid mit tiefem Beinausschnitt und einem großzügigen Cut-out an ihrem Bauch zeigte sich Daniela in ihrer Instagram-Story vor einem Spiegel und fragte ihre Follower nach ihrer Meinung zu dem heißen Kleidungsstück. Sie selbst scheint sich in dem sexy Teil sehr zu gefallen. "Ich liebe das halt. Ich bin gerade so zufrieden mit meinem Bauch", erzählte sie und wiederholte voller Stolz gleich noch mal: "Ich mag meinen Bauch gerade voll gerne. Ich hab auch immer mal ein bisschen Bauchtraining gemacht."

"Ich hab auch noch nicht viel gegessen heute", ließ sie nebenbei mit einfließen. Das ist für die Follower wohl die Erklärung dafür, wieso ihr Bauch zu dem Zeitpunkt noch besonders flach gewesen ist.

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger auf der McDonald's Benefiz Gala 2022

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im August 2022

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de