Enthüllt: "The Rock" spricht über seinen Mahlzeitenplan!

Er ist bekannt für seinen hammer Körper! Der gebürtige Kalifornier Dwayne "The Rock" Johnson spielte in schon einigen erfolgreichen Filmen wie "Daddy ohne Plan" oder "Pain & Gain" mit. Vor Kurzem erzählte er, dass ihm zu Beginn seiner Hollywoodkarriere dazu geraten wurde, nicht mehr so viel zu trainieren, um ein erfolgreicher Schauspieler zu werden. Nun ist "The Rock" jedoch gerade für seine Muskeln bekannt. In einem Interview gab er seinen strikten Ernährungsplan preis, der mithilfe von Köchen sowie einem Kraft- und Konditionstrainer zusammengestellt wurde.

Im Gespräch mit der Men' s Health verriet Dwayne Johnson, was er täglich zu sich nimmt, um so muskulös zu sein. Der Tag beginnt für ihn mit einem umfassenden Frühstück: Eier, eine Fleischquelle wie zum Beispiel Bisonrind, komplexe Kohlenhydrate wie Haferflocken und Obst – normalerweise Papaya oder Blaubeeren – gibt es dann. Um zehn Uhr folgt die nächste Mahlzeit, bei der er Kohlenhydrate wie Reis mit Hühnerbrust und Gemüse bevorzugt. Abends isst der Filmstar auch gerne mal Fisch zusammen mit weiteren Komponenten, wie zum Beispiel Süßkartoffeln. Nach sechs Tagen gesunder Ernährung gönnt er sich dann einen Cheat-Day.

Seine disziplinierte Ernährungsweise verdankt "The Rock" seinem Vater, Rocky Johnson, der ebenfalls in der Vergangenheit Profi-Wrestler war. "Er hat mir schon sehr früh beigebracht, nicht zu essen, um die Zunge zu erfreuen, sondern um den Körper zu ernähren", erzählte Dwayne.

Getty Images Dwayne Johnson bei der Comic-Con in San Diego 2022

Instagram / therock Der Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson im August 2020

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

