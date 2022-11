Deutschland ade: Jeremy Fragrance will in die USA auswandern

Jeremy Fragrance (33) will Deutschland verlassen! Spätestens seit seiner Promi Big Brother-Teilnahme ist der Parfüm-Influencer deutschlandweit in aller Munde. Viele Zuschauer vermissen den Unternehmer mit der extravaganten Art in der Show schmerzlich, doch für den 33-Jährigen geht es jetzt offenbar wohl nur noch in eine Richtung: hoch hinaus. Jetzt verriet Jeremy seine Zukunftspläne. Unter anderem plant er, seinen Hauptwohnsitz in die USA zu verlagern.

"Ich werde jetzt planen, in die USA zu gehen. Ich habe dort Familie, meine meisten Follower sind ohnehin englischsprachig und wissen nicht, was ich in Deutschland mache", stellte der gebürtige Oldenburger im Interview mit der Bild klar. In einer Kabel-1-Doku, die der Sender vor fünf Monaten auf YouTube veröffentlichte, erzählte der Webstar allerdings noch, dass er sich in seiner Heimatstadt Oldenburg ein Haus gekauft habe.

Zu Jeremys Zukunft gehören nämlich auch Frau und Kinder. Für die hat er in Oldenburg schon ein Nest bezogen, erklärte er in der Doku. "Dann habe ich überlegt, wo soll ich sie denn aufziehen? Ich habe München ein Jahr ausprobiert, ich war in London und Paris, Amerika ist geil", weiß der Parfüm-Experte. Dennoch wolle er nie den Bezug zu Deutschland verlieren, weswegen er sich schlussendlich damals für Oldenburg entschied.

