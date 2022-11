Nach Tom Parkers Tod: Witwe Kelsey soll frisch verliebt sein

Hat Kelsey Parker einen neuen Mann an ihrer Seite? Vor knapp acht Monaten musste die zweifache Mama einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Mann Tom Parker (✝33) starb an einem Hirntumor. In dieser schweren Zeit ging sie immer wieder offen damit um, wie sehr sie unter seinem Verlust leidet. Doch seit Kurzem soll die Schauspielerin einen neuen Mann an ihrer Seite haben: Sean Boggans. Die beiden wurden bereits turtelnd zusammen gesehen. Geäußert hat sich Kelsey dazu bisher aber nicht.

