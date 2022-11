Penn Badgley: So würde er Rolle Joe Goldberg entgegentreten

Was, wenn die beiden aufeinandertreffen würden? Penn Badgley (36) spielt in der Netflixserie You den Stalker Joe Goldberg. Seine Rolle entwickelt in den ersten drei Staffeln krankhafte Obsessionen zu Frauen, die er auf Schritt und Tritt verfolgt. Selbst vor Mord schreckt der Buchliebhaber nicht zurück. Der Schauspieler hat eine ganz besondere Bindung zu seinem Charakter. Doch wie würde Penn im echten Leben auf Joe reagieren?

“Sagen wir mal, er wäre eine Person, von der ich Fan wäre und die ich in einem sicheren Umfeld treffen könnte…”, fängt Penn in seinem Podcast "Podcrushed" an. Der Gossip Girl-Star habe so einige Bedingungen für ein Treffen mit dem mörderischen Stalker. Dieses solle nach seinen Vorstellungen ablaufen, bei denen er den Ton angebe. Auch wenn der Schauspieler Joes Taten in jedem Fall verurteile, so wolle er ihm dennoch mit Liebe entgegentreten. "Die Wahrheit ist, dass er nämlich nie geliebt wurde. [...] Er braucht das. Er braucht Liebe. Ich würde ihn umarmen und festhalten", erklärt Penn.

Daraufhin wird der 36-Jährige andersherum gefragt, wie Joe wohl auf ihn reagieren würde. Penn stellt sich vor, wie er mit seiner Rolle in einer Therapiestunde sitzt. "Ich glaube, er würde weinen und sich entschuldigen", sagt er. Denn am Ende des Tages sei Joe letztendlich ein Mensch. "Ich glaube, wenn ich ihm wirklich mit Liebe begegnen würde, sei es bloß für einen kleinen Moment, dann würde seine Schutzmauer brechen. Und dann würde er erkennen, was er getan hat", fügt der Schauspieler zuversichtlich hinzu.

Penn Badgley in "You"-Staffel drei

Penn Badgley, Schauspieler

Penn Badgley, "You"-Darsteller

