Rupert Grint startet Weihnachtsbeleuchtung mit Zauberstab

Rupert Grint (34) versetzt sich zurück in seine berühmteste Rolle. Der Brite gehörte zu den Hauptdarstellern der supererfolgreichen Harry Potter-Filme. Er verkörperte darin Harry Potters (Daniel Radcliffe, 33) besten Freund Ron Weasley, der Lieblingscharakter vieler Fans. Elf Jahre nach dem Erscheinen des letzten Teils begeistert der Filmstar jetzt mit einer süßen Aktion: Rupert startete die Weihnachtsbeleuchtung in London – natürlich ganz in "Harry Potter"-Manier!

Das berichtet nun Daily Mail. Diesen feierlichen Moment schauten sich am Mittwochabend zahlreiche Schaulustige an: Rupert hatte die große Ehre, den legendären Tannenbaum im Londoner Viertel Highgate erstmals zu beleuchten – selbstverständlich tat der Ron-Darsteller das stilecht mit einem Zauberstab. Seinem Strahlen auf den Fotos nach zu urteilen, hatte der 34-Jährige dabei großen Spaß. Er posierte vor Ort auch geduldig für Selfies mit Fans.

Doch was hat Weihnachten mit "Harry Potter" zu tun? In den Büchern sowie in den Filmen spielen die Feiertage immer wieder eine Rolle – und gehören zu den schönsten Szenen. Mal feierten Harry und Ron in ihrer festlich geschmückten Schule und manchmal mit der Weasley-Familie zu Hause. Verbindet ihr Weihnachten auch mit "Harry Potter"? Stimmt ab!

SIPA PRESS/ Action Press Rupert Grint und Jessie Cave in "Harry Potter"

©POTTER / EROTEME.CO.UK / MEGA Rupert Grint im November 2022

United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter"

Verbindet ihr Weihnachten auch mit "Harry Potter"?



