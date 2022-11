So war für Jeremy Fragrance der Essensentzug bei Promi BB

Jeremy Fragrance (33) kann endlich wieder normal essen. Der Parfüm-Kenner hat das Promi Big Brother-Haus nach sieben Tagen mit einem großen Knall verlassen. Seit Beginn hauste Jeremy in dem schlechtesten Bereich auf dem Dachboden und weigerte sich, richtige Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Stattdessen ernährte er sich lediglich von Wasser. In einem Promiflash-Interview verriet er jetzt, dass ihm das Fasten gar nicht so schwergefallen sei.

"Ich war überrascht, wie simpel und einfach das letztendlich durchgezogen werden konnte”, erklärte Jeremy im Promiflash-Interview zu seinem kuriosen Essverhalten im Promi-Haus. Seine verhaltene Nahrungsaufnahme sei einer der Gründe gewesen, wieso er die Villa vorzeitig verlassen habe. "Sieben Tage nichts essen und sieben Tage nur Wasser trinken" sei eine coole Aktion gewesen in dem "krassen Bereich" auf dem Dachboden. Der Luxus in der Villa habe ihm schon gut gefallen, deswegen sei er stolz, dass er dennoch darauf verzichtet und seine Fastenwoche weiter durchgezogen habe.

Auf die Nachfrage im Promiflash-Interview, ob er sich schon wieder gewogen habe, antwortete er: "Ich habe mich noch nicht gewogen. Sicherlich wiege ich jetzt einiges weniger." Sein Essverhalten habe sich jetzt verändert, da man nach so einer langen Zeit mit unzureichendem Essen aufpassen müsse, was man mache.

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Influencer

Sat.1 Jeremy Fragrance, Influencer

Sat.1 Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother"

