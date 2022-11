Stiefsohn Landon Barker ist dankbar für Kourtney Kardashian!

Landon Barker (19) ist megafroh, seine Stiefmama Kourtney Kardashian (43) zu haben! Der Sohn von Travis Barker (47) und seiner Ex-Frau Shanna Moakler (47) ist mittlerweile erwachsen und versucht sich selber als Musiker. Im Frühsommer dieses Jahres hatte sein Papa der Reality-TV-Bekanntheit auf einer Märchenhochzeit in Italien das Jawort gegeben. Jetzt teilte Landon, wie sehr er Kourtney und seine neuen Stiefgeschwister liebt.

Der 19-Jährige nahm Thanksgiving, das in den USA groß gefeierte Erntedankfest, zum Anlass, seiner neuen Familie seine Liebe zu zeigen. In seiner Instagram-Story postete Travis' ältester Sohn ein Foto, auf dem er, sein Vater, Kourtney und deren Kinder Penelope (10) und Reign (7) zu sehen sind. "Ich bin so dankbar für euch und ich liebe euch Leute", kommentierte der Kalifornier das Bild.

Kurz nach der Vermählung hatte Landon gegenüber E! News bereits von der neuen Frau seines Paps geschwärmt: "Sie ist großartig! Ich liebe Kourt so sehr. Ich liebe es, wenn die Familie wächst". Zusätzlich freue es den US-Amerikaner sehr, seinen Vater so glücklich zu sehen.

Getty Images Travis Barker posiert mit seinem Sohn Landon

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihren Kids

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, September 2022

