Nach Auszeit: Claudelle Deckert steigt bei "Unter uns" aus

Will Claudelle Deckert (48) Unter uns wirklich den Rücken kehren? Seit über 20 Jahren ist die Schauspielerin täglich in der beliebten Vorabendserie zu sehen. Mit ihrer Rolle als Eva Wagner gehört die Serienanwältin deshalb zum Stamm-Cast! Im Juli verkündete sie dann, für einige Wochen eine Drehpause einzulegen – doch die scheint ihr besser gefallen zu haben als gedacht. Nun wurde nämlich bekannt, dass Claudelle die Serie schon bald ganz verlassen wird!

Schon bald soll Claudelle dem Kölle-Kiez den Rücken kehren! Diese Information will Bild am Sonntag aus Senderkreisen erfahren haben. Die 48-Jährige selbst hat sich zu den Exit-Gerüchten bisher noch nicht geäußert. Doch laut dem Magazin soll die Blondine bereits im Dezember das letzte Mal in ihrer Rolle als knallharte Juristin vor den "Unter uns"-Kameras stehen.

Wie gut ihr die Auszeit im Sommer getan hatte, verdeutlichte Claudelle erst kürzlich in einem RTL-Interview. "Ich liebe meinen Job bei 'Unter uns', aber […] ab und an brauche ich mal eine Pause, um den Kopf frei zu kriegen und mich anderen Dingen widmen zu können", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie die Unterbrechung vor allem dafür genutzt habe, um mehr Zeit mit ihrem Ehemann Peter Olsson zu verbringen.

RTL / Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) und Dominic (Jo Weil) am "Unter uns"-Set

RTL / Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) bei "Unter uns"

Getty Images Claudelle Deckert und Peter Olsson, Juli 2022

