Heißes Bad: Anna Iffländer rekelt sich nackt im Whirlpool

Heiß, heißer, Anna Iffländer? Die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin scheint sich pudelwohl in ihrem Körper zu fühlen. Die Blondine verzückt ihre Community in den sozialen Netzwerken regelmäßig mit hotten Pics in knappen Outfits. Manchmal lässt sie ihre Kleidung von vornherein aber auch einfach im Schrank liegen. Jetzt teilte Anna einen äußerst erotischen Schnappschuss als Badenixe im Whirlpool von sich!

Auf Instagram postete die Beauty ein Bild, auf dem sie sich in einem Whirlpool rekelt. Die Brüste versteckt die 26-Jährige lediglich unter ihren langen blonden Haaren. Mit den Worten: "Pssst, es ist Zeit für ein heißes Bad", brachte die gebürtige Bergkamenerin die Herzen ihrer Community zum Schmelzen.

Fans schienen geteilter Meinung über Annas Foto zu sein. Ein User musterte es genauer und erkannte, dass sie ihren Post noch bearbeitet hatte, bevor sie ihn hochlud. "Musste grad schauen, ob mein Handy beschlagen ist oder da wirklich Unschärfe über Haar und Brust ist", machte er sich lustig. Andere wiederum himmelten das Pic an. "Da kocht das Wasser", "Venus im Bade" und "Die Haare sind einfach so lang", waren nur wenige der vielen begeisterten Reaktionen.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im August 2022

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Realitystar

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de