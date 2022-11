Kanye West sicher: Große Konzerne kontrollieren Prominente

Kanye West (45) meint zu wissen, wie der Hase läuft! In den vergangenen Monaten bekleckerte sich der Rapper nicht gerade mit Ruhm. Nachdem sich der Musiker rassistisch und antisemitisch geäußert hatte, kündigten zahlreiche Kooperationspartner die Zusammenarbeit mit ihm. Der 45-Jährige ist sich aber offenbar keiner Schuld bewusst. Jetzt drehte Kanye den Spieß sogar um, indem er sich kritisch dazu äußerte, dass nur wenig Prominente auf den jüngsten Balenciaga-Skandal reagierten. Für Kanye seien Promis nur Spielbälle großer Konzerne!

TMZ traf Kanye vergangenen Samstag beim Verlassen einer Kirche. Im Interview schoss der "Gold Digger-Interpret gegen Promis, die die kontroverse Werbekampagne des Luxus-Labels Balenciaga nicht öffentlich verurteilten. Der Ex von Kim Kardashian (42) meint, den Grund dafür zu kennen. "Das zeigt nur: Alle Stars werden kontrolliert. Lass dich nicht von ihnen beeinflussen. Denn sie werden selbst von den Leuten, die die Welt wirklich beeinflussen, kontrolliert", meint Kanye zu wissen.

Außerdem kritisierte Kanye Adidas. Die Marke gehörte zu den Unternehmen, die die Zusammenarbeit mit dem US-Amerikaner beendete. Der Familienvater soll nicht nur fragwürdige Aussagen getätigt haben, sondern auch in Meetings Pornos und Nacktfotos von Kim rumgezeigt haben. Kanye ist jedoch der Meinung, dass Adidas ein abgekartetes Spiel mit ihm spiele und ihn öffentlich "zerstören" möchte. "Die Welt hat es gesehen und niemand hat was dagegen gemacht. Wenn das einem wir mir passieren ist, was kann dann Amerika, der Welt passieren?", machte Kanye sich Sorgen.

Getty Images Kanye West beim iHeartRadio Music Festival, 2015

Getty Images Kanye West beim Besuch im Weißen Haus im Oktober 2018

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards, 2016

