Schräger Look: Kanye West in greller XXL-Jacke mit USA-Print

Kanye West (45) scheint seine Heimat sehr zu lieben. Der Rapper ist nicht nur für seine Musik und seine oft kontroversen Aussagen bekannt, sondern auch für einen ausgefallenen Modegeschmack. Unter anderem scheint sein Lieblingsschuhwerk seit ein paar Monaten aus schwarzen Gummistiefeln zu bestehen. Die Treter waren zuletzt seine ständigen Begleiter. Auch jetzt führt er die Stiefel wieder aus – und dazu trug Kanye eine USA-Bomberjacke.

Am Sonntag wurde Kanye von Fotografen nach einem Meeting erwischt, aber zu übersehen war er kaum. In einer weiten XXL-Bomberjacke bekundete er seine Liebe zu seinem Heimatland: Das auffällige It-Piece leuchtete mit einem kompletten USA-Flaggen-Print. Die grellen rot-weiß-blauen Farben machten es für Kanye praktisch unmöglich, unentdeckt zu bleiben. Der sonst eher dunkel gekleidete Musiker machte sich in dieser textilen Liebeserklärung auf den Weg zur Kirche und verzichtete untenrum natürlich nicht auf die schwarzen Gummistiefel.

In Sachen Mode hatte Kanye es in den vergangenen Jahren eigentlich geschafft, seine eigene Marke großzumachen. Sein Label Yeezy erfreute sich zuletzt großer Beliebtheit. Doch im Oktober brach das Geschäft ein, nachdem der "Gold Digger"-Interpret sich bei seiner Outfitwahl vergriff: Während einer Modeshow trug er ein provokantes T-Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter".

CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kanye West, 2022

CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kanye West im November 2022

Action Press Kanye West, 2022

