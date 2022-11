"Sister Wives"-Stars Christine und Robyn Brown versöhnt

Christine Brown (50) und Robyn Alice Brown (44) haben ihre Streitigkeiten beiseitegelegt. Die beiden Realitystars wurden durch die US-amerikanische Sendung Alle meine Frauen berühmt. In der Show war die Blondine als eine der insgesamt vier Ehefrauen von Kody Brown (53) zu sehen – eine von ihnen ist auch Robyn, mit der sich Christine im Streit befand. Doch jetzt scheinen sich die beiden Frauen versöhnt zu haben!

Der Anlass für die Wiedervereinigung der beiden Frauen war die Geburt von Robyns Enkeln. Ihre Tochter Mykelti (26) brachte vor einigen Tagen Zwillinge auf die Welt. Den besonderen Moment hielt Mykeltis Mann auf seiner Kamera fest und teilte ihn prompt mit seiner Instagram-Community. "Ich möchte einfach nur unseren tollen Müttern danken, die uns geholfen haben. Ihr seid alle die Besten!", schwärmte der frischgebackene Vater. Das Bild zeigt sowohl Christine als auch Robyn mit den Eltern und den beiden Neugeborenen.

In einem von Entertainment Tonight veröffentlichten Ausschnitt der neuen Folge konnten die Zuschauer sehen, wie sehr sich Christine über den Besuch von Robyn und Mykelti freut. "Ich weiß, dass Mykelti mich zu 100 Prozent unterstützt und ich weiß, dass sie auch Robyn zu 100 Prozent unterstützt. Niemand kann so gut die Balance halten wie sie", erklärte sie in dem Video.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, Realitystar

Anzeige

Instagram / tonychessnut Christine Brown mit Mykelti

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de