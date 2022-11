Jessi und Johannes Haller wollen noch 2022 erneut heiraten!

Eine Hochzeit ist den Hallers wohl nicht genug! Im Dezember des vergangenen Jahres schritten die einstige Bachelorette Jessica Haller (32) und ihr einst abservierter Finalist Johannes (34) vor den Traualtar: Bei einer romantischen Winterhochzeit haben sich die beiden im Kreise ihrer Freunde und Verwandten in Österreich das Jawort gegeben. Doch damit nicht genug – noch vor ihrem ersten Hochzeitstag verrät Jessi: Sie will Johannes noch mal heiraten!

In ihrer Instagram-Story plauderte die Influencerin aus, dass sie ihr Ehegelübde schon bald erneuern möchte – und zwar im großen Stil. "Es wird dieses Jahr noch geheiratet und es wird etwas ganz Besonderes", versprach Jessi. Sie könne es kaum erwarten: "Freue mich schon unendlich darauf." Mit weiteren Details hielt sie sich allerdings zurück.

Doch wie wollen Jessi und Johannes ihre erste Hochzeit noch toppen? Schließlich machten die Eltern einer Tochter ihre Fans und einige Promis damit schon sprachlos. "Ich fand, dass sie atemberaubend aussah. Beide Kleider waren wunderschön. Die hätte ich auch so ausgewählt", schwärmte zum Beispiel die Ex-Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (30) im Promiflash-Interview. Auch Micaela Schäfer (39) war baff: "Das sah so toll aus, da will man auch gleich heiraten."

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Mai 2022

