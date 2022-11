Lecker: Georgina Rodriguez bekommt Cristiano-Ronaldo-Kuchen

Einmal Cristiano Ronaldo (37) zum Naschen bitte. Georgina Rodriguez (28) ist seit 2016 mit dem portugiesischen Nationalspieler liiert und hat mit ihm bereits zwei Kinder. Zu der diesjährigen Weltmeisterschaft reiste sie jetzt nach Doha – die Hauptstadt von Katar – um hautnah dabei zu sein und ihren Liebsten anzufeuern. Wahrscheinlich wird sie das Fußballspiel Portugal gegen Südkorea im Stadion mitverfolgen. Bei ihrer Ankunft wartete auf dem Hotelzimmer eine leckere Überraschung auf sie. Ob sie damit wohl gerechnet hat?

Auf einem Tisch in dem weitläufigen Zimmer fand sie eine riesige Cristiano-Torte vor. Diese zeigt den erfolgreichen Fußballer im portugiesischen Nationaltrikot, wie er einen Kuchen mit Fußball-Motiven wegschießt. Auf dieser separaten Torte sitzen Georgina und vier Kinder des 37-Jährigen in Form von süßen Figürchen. Als Untergrund des süßen Gebäcks wurde ein Cakeboard mit einer grasgrünen Farbe eingedeckt, auf dem noch weitere Naschereien in den Farben von Portugals Flagge drapiert wurden. In ihrer Instagram-Story teilt Georgina stolz die Bilder der Torte und zeigt, wie sehr sich die Kinder über die Süßigkeiten freuen.

Zusätzlich zur Torte des Fußballspielers wurde auch für Georgina eine Torte angefertigt. Diese fiel um einiges kleiner aus und war als Gratulation zum Auftritt der 28-Jährigen bei den lateinamerikanischen Grammys gedacht. Das Motiv der Torte zeigte das Model in ihrem funkelnden blauen Kleid an dem besonderen Tag.

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez, Januar 2019

Anzeige

Getty Images Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo und Cristiano Ronaldo Jr im Januar 2017

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez,Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de