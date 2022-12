Doppelname: Denise Mski verrät, wie ihre Tochter heißt

Denise Mski (22) lüftet endlich das Geheimnis! Die Influencerin könnte aktuell kaum glücklicher sein: Gemeinsam mit ihrem Partner Oday wurde die TikTokerin vor rund zwei Wochen zum ersten Mal Mama. Die frischgebackenen Eltern dürfen sich über eine Tochter freuen. Obwohl sich die Beauty bereits kurz nach der Geburt bei ihren Fans gemeldet hatte, behielt sie den Namen ihres Babys für sich – diesen hat Denise nun verraten!

"Darf ich vorstellen... Malia Hana", verkündete die 22-Jährige stolz via Instagram. Auf dem Schnappschuss sieht man Denise' Neugeborenes, das in seinem Bettchen zu schlummern scheint. Die hübsche Web-Bekanntheit hat das Gesicht ihres Nachwuchses mit einem Herz-Emoji verdeckt – umso auffälliger ist folgendes niedliche Detail: Die Kleine trägt einen geblümten Body, der ihren Doppelnamen ziert.

Denise zeigt sich ihrer Community stets offen und teilt Eindrücke aus ihrem Alltag. Vor einigen Tagen hatte sie einen Clip geteilt, in dem ihre Tochter auf ihrer Brust liegt. "Stille sie gerade. Das klappt übrigens so lala, aber wird schon", verriet sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / oday.dro Influencerin Denise Mski mit ihrem Freund Oday

Instagram / denise.mski Malia Hana, Tochter von Denise Mski

Instagram / denise.mski Denise Mski im Bikini

