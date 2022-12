Fans überfordert mit Jeremy Fragrance' Monolog bei Promi BB

Jeremy Fragrance (33) spaltet die Meinungen der Fans. In der heutigen Sendung kehrte der TikTok-Star nach seinem Exit vergangene Woche zu Promi Big Brother zurück. Dabei hat er auch eine ganz besondere Aufgabe: Er darf für die Garagen-Bewohner einkaufen. Zuvor unterhielt sich der Oldenburger mit Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (44) allerdings noch im Studio über seine Zeit nach dem Realityformat. Im Netz zeigten sich nun etliche User überfordert von Jeremys TV-Auftritt!

Auf Twitter schrieben zahlreiche Zuschauer, dass sie von den Aussagen des Unternehmers verwirrt und schockiert seien. Der Webstar redete im Studio nämlich konfus vor sich her, weinte, während er lachte – oder ließ die Moderatoren nicht zu Wort kommen. Während einige Nutzer seinen Monolog noch mit Humor nahmen, machten sich andere sichtlich Sorgen um den 33-Jährigen. "So unterhaltsam wir auch alle hier Jeremy finden, wir sind uns glaube ich alle einig, dass er dringend Hilfe braucht und nicht noch mehr Sendezeit", schrieb zum Beispiel ein User. "Meine Güte, Jeremy sollte schleunigst in psychiatrische Behandlung. Am besten in die Geschlossene", war sich ein anderer ebenfalls sicher.

Doch auch positive Meinungen zu dem Gespräch mit dem Influencer fanden sich in den sozialen Netzwerken. "Jeremy ist jetzt schon unterhaltsamer als die ganze letzte Woche Promi BB zusammengefasst" oder "Wir brauchen Jeremy Fragrance in diesem Format, er soll ab heute wieder offiziell mitmachen", lauteten nur einige Kommentare des Publikums. Ein weiterer Fan scherzte: "Ich hab bei jedem mal, wo Jeremy 'geil' gesagt hat einen Shot getrunken. Jetzt habe ich fünf Promille".

"Promi Big Brother" ab Freitag, 19. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

