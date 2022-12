Heiß! Nathalie Volk sieht aus wie Eiskunstlauf-Prinzessin

Nathalie Volk (25) kann alles tragen! Vor acht Jahren hatte die Influencerin bei dem Casting-Format Germany's next Topmodel mitgemacht. Dort schaffte sie es bis ins Halbfinale. Aber auch ohne den Gewinn der Show ist sie ihren Weg gegangen. Sie ergatterte Modeljobs in Italien, der Schweiz, Deutschland und sogar Indien und Südkorea. Zwischenzeitlich machte sie einige Schlagzeilen aufgrund ihres Liebeslebens. Jetzt geht Nathalie aber anscheinend wieder ihrer Passion, dem Modeln nach. Für ein Shooting hat sie sich nun besonders in Schale geworfen!

Unter dem Künstlernamen Miranda DiGrande veröffentlichte Nathalie jetzt auf Instagram ein Bild, auf dem sie in einem pinken glitzernden Body wie eine Eiskunstlauf-Prinzessin posiert. Das knappe Outfit macht ihre Tattoos an Rippen, Po und Oberschenkel sichtbar. Zu dem pinken Gewand kombinierte die Beauty farblich passende Ohrringe. Einen Kontrast dazu stellen ihre braunen High Heels dar. Die Haare hat die Frau an der Seite des Medienunternehmers Frank Otto (65) zu einem Pferdeschwanz gebunden, während sie die vorderen Haare stilvoll stylte. "Heute mal ganz natürlich", lachte sie in ihrer Story und verriet, dass das Foto in Miami aufgenommen wurde.

Der Look wird sicherlich auch Nathalies Partner beeindruckt haben. In ihrer Instagram-Story gab sie nämlich Anfang November bekannt, was der Versandhandel-Erbe so an ihr schätze: "Alles, aber ich denke, dass ich so facettenreich bin. Ich denke auch nicht, dass irgendein anderer Mann damit klarkommen würde, ich bin heute so und morgen so."

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im September 2022

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de