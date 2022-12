Mariah Carey feiert David Beckhams Performance ihres Hits

Mariah Carey (53) liebt David Beckhams (47) Version ihres Weihnachtshits! Die besinnliche Jahreszeit ist offiziell eingeläutet und die musikalischen Klassiker sind wieder an jeder Ecke zu hören. Victoria Beckham (48), die Frau des ehemaligen Fußballers, teilte ein heimlich aufgenommenes Video ihres Liebsten, auf welchem der Vierfachpapa Mariahs Erfolgssong "All I Want For Christmas Is You" zum Besten gibt. Die "Queen of Christmas" hat jetzt auf Davids inbrünstige Darbietung reagiert.

Offenbar ist die Sängerin von Davids Imitation ihrer selbst total begeistert. Die 53-Jährige kommentierte das Instagram-Video des ehemaligen Spice Girls inklusive Lach- und Herzemojis: "Meine neue Lieblingsinterpretation. Ich liebe euch!" Dass David die hohen Töne nicht traf, scheint die Songwriterin überhaupt nicht zu stören.

Ausgerechnet Mariahs erfolgreichster Song bereitete der US-Amerikanerin zuletzt Sorgen. Der Produzent und Musiker Andy Stone verklagte die Musik-Ikone, da sie den Titel des Liedes von ihm kopiert haben soll. Die Klage wurde allerdings fallen gelassen, da die Melodien und Texte der beiden Lieder sich unterscheiden.

