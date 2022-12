Endlich! Fabian Fuchs meldet sich nach "Prince Charming"

Fabian Fuchs meldet sich zurück. Der Berliner suchte in der vergangenen Staffel von Prince Charming nach der großen Liebe. Am Ende hat er sich für Sebastian entschieden, doch eine Beziehung wurde daraus nicht. Stattdessen bandelte er mit dem anderen Finalisten Tim Hornbyl an, doch auch das endete nicht gut. Beim Wiedersehen wurden so einige Geschichten ausgepackt – doch seitdem war es im Netz still um den Prinzen. Nun gab Fabi zum ersten Mal seit dem Ende der Show wieder ein Lebenszeichen!

In seiner Instagram-Story meldete sich der 33-Jährige bei seinen Fans und bedankte sich für die Unterstützung während der Show. "Ein Abenteuer geht zu Ende. Danke euch allen fürs Mitfiebern, die lieben Nachrichten und den Support!", schrieb Fabi in seiner Story etwas kurz angebunden. Zuvor war es einige Zeit still um ihn, da es auch ziemlich viel Kritik für sein Verhalten gegeben hatte.

Im Promiflash-Interview erklärte Finalist Tim, dass er sich denken könne, wie schwer die mediale Aufmerksamkeit für Fabian sein muss. "Ich glaube, es ist schon anspruchsvoll für ihn, diese ganze Sache", meinte er und verriet auch, dass Fabi in letzter Zeit nach London geflüchtet sei.

RTL Fabian Fuchs, Prince Charming 2022

Instagram / fab.fox Fabian Fuchs im August 2022 auf Mykonos

RTL Tim, "Prince Charming"-Kandidat

