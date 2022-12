Vor Transition: Alex Mariah Peter teilt Foto in Crop Top

Alex Mariah Peter (25) setzt ein Zeichen! Die Kölnerin konnte vergangenes Jahr Germany's next Topmodel als Gewinnerin verlassen. Die Brünette war damit das erste Transgender-Model überhaupt, welches die Castingshow gewinnen konnte. Seitdem ist die Beauty unter anderem als Influencerin aktiv und versucht ihre Community mit ihrer Geschichte zu inspirieren. Jetzt teilte sie neue Bilder von vor Geschlechtsangleichung.

Die 25-Jährige postet eine Reihe von Bildern auf Instagram, welche sie in verschiedenen Stadien ihrer Transition zeigen. Auf dem ersten Foto ist Alex in jungen Jahren zu sehen, wie sie ein bauchfreies Oberteil trägt. Offenbar legte sie bereits früh keinen Wert auf die Meinung anderer. "Ich wollte euch nicht vorenthalten, wie ich damals schon in der siebten Klasse zur Schule gegangen bin: Nämlich in Crop Top und Hot Pants!" schrieb das Model dazu. "Das Selbstbewusstsein, [...] zu sein, wie ich es eben für richtig halte, [...] hat mich stets beschützt, mich selbst niemals zu verlieren!" erklärte sie außerdem.

Die Fans der GNTM-Gewinnerin feiern ihre offene und ehrliche Art. Der Post auf Instagram wird mit positiven Kommentaren überhäuft. "Danke, dass du so intime Inhalte teilst", schreibt ein User. "Du bist ein unfassbar starker Mensch und großes Vorbild", meint ein weiterer.

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter vor ihrer Transition

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter vor ihrer Transition

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Siegerin 2021

