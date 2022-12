Nach Promi-BB-Exit: Wem gönnt Jennifer Iglesias den Sieg?

Für Jennifer Iglesias (24) ist die Zeit bei Promi Big Brother abgelaufen! Die einstige Love Island-Teilnehmerin musste das Reality-Format an Tag 18 verlassen. Jetzt kämpfen noch Jay Khan (40), Katy Karrenbauer (59), Menderes (38), Micaela Schäfer (39), Rainer Gottwald (56) und Sam Dylan (31) in dem TV-Container um den ersten Platz. Aber welchem Kandidaten wünscht Jennifer den Sieg nach ihrem Exit eigentlich am meisten? Promiflash hat bei der Beauty nachgefragt...

"Egal, wer gerade auf der Liste steht, ich gönne das jedem. Das sind so starke Charaktere, die sind so stark auf ihre eigene Art und Weise. Jeder hat seine tollen und positiven Stärken", betonte Jenni im Promiflash-Interview. Trotzdem habe die Influencerin einen heißen Tipp. "Ich denke, dass es ein knappes Rennen zwischen Menderes, Jay und Micaela wird. Aber da kann ich mich natürlich auch täuschen – am Ende weiß man ja nie", vermutete sie.

Und mit welchen ihrer "Promi Big Brother"-Mitbewohner möchte Jenni nach der Show auf jeden Fall in Kontakt bleiben? "Ich kann nicht sagen, dass ich zu einer Person tendiere, das waren wirklich mehrere. Egal, was ich hatte, jeder hat mich gut aufgefangen", resümierte sie. Doreen, Katy, Sam und Micaela seien für sie "eine starke Schulter" im TV-Container gewesen.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Katy Karrenbauer bei "Promi Big Brother 2022"

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Micaela Schäfer bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1 / Marc Rehbeck Jennifer Iglesias, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de