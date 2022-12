Ellen Pompeo rockt Award mit den "Grey's Anatomy"-Stars!

Ellen Pompeo (53) verabschiedet sich würdig von Grey's Anatomy! Nachdem sie 17 Jahre lang die Hauptrolle der Dr. Meredith Grey in der erfolgreichen Krankenhausserie verkörperte, ist die Schauspielerin nun ausgestiegen – das wurde vor ein paar Monaten verkündet. Inzwischen ist die letzte Folge mit dem Serienstar auch schon abgedreht worden. Trotzdem ließ die 53-Jährige sich diese Ehre nicht nehmen: Ellen posierte jetzt zusammen mit den verbleibenden "Grey's Anatomy"-Stars auf dem Teppich – vielleicht ja sogar zum letzten Mal?

Am Dienstag fanden in Santa Monica, Kalifornien die People's Choice Awards 2022 statt. Der Serienhit "Grey's Anatomy" war unter anderem als "Beste Show" und "Beste Dramashow" des Jahres nominiert. Aus diesem Grund tummelten sich die Hauptdarsteller auch auf dem Blue Carpet: James Pickens Jr. (68), Kelly McCreary (41), Caterina Scorsone (41), Chandra Wilson (53), Jake Borelli (31), Camilla Luddington (38) und Ellen posierten stolz und strahlend für die Fotografen vor Ort – auf den süßen Bildern ist nicht zu übersehen, wie nah sich die Kollegen stehen. Was besonders ins Auge sticht: Alle haben sich für das hochkarätige Event mächtig in Schale geworfen!

Am Ende konnte Ellen sogar einen Award für ihre "Grey's Anatomy"-Rolle abstauben: Die Beauty gewann einen People's Choice Award als "Bester weiblicher TV-Star" des Jahres! In ihrer Rede bedankte sie sich vor allem bei ihren Fans: "Wir haben einen der besten Jobs der Welt. Und wir wären nicht in der Lage, ihn ohne eure Liebe und Unterstützung auszuleben", betonte sie laut E!News. "Ihr seid der Grund, warum wir das hier tun."

