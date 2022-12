König Charles III. besorgt: Doku wird Monarchie schaden!

König Charles III. (74) ist in Sorge! Der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) ist seit dem Ableben seiner Mutter im September der neue britische Regent. In seiner bisher kurzen Amtszeit hat er bereits mit vielen Krisen rund um das Königshaus zu kämpfen. Sei es der Missbrauchsskandal um seinen Bruder Prinz Andrew (62) oder die ständigen Seitenhiebe seines Sohnes Harry (38) und dessen Frau Meghan (41). Die kommende Doku des in Ungnade gefallenen Paares soll dem Monarchen angeblich ernsthaft zu Schaffen machen.

Ein Insider behauptete gegenüber Us Weekly: "Er macht sich darüber mehr Sorgen als jeder andere." Der 74-Jährige wolle sich nicht mit dem unvermeidbaren Drama, welches auf die Veröffentlichung wohl folgen wird, auseinandersetzen. Der Informant meinte weiterhin zu wissen: "Während er ein tapferes Gesicht aufsetzt, ist er hinter verschlossenen Türen besorgt, dass die Dokuserie der Monarchie irreparablen Schaden zufügen wird."

Der Vater von Prinz William (40) ist in seiner Position als König nicht gerade beliebt. Bereits zweimal in seiner bisher circa dreimonatigen Regentschaft wurde der Blaublüter mit einem rohen Ei abgeworfen. Beide Male verfehlten die Werfenden allerdings ihr Ziel.

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images König Charles III. in Schottland im Oktober 2022

Getty Images König Charles im November 2022

