Prinz Harry und Meghan nehmen Anti-Rassismus-Preis entgegen

Strahlender Auftritt von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41)! Der Sohn von König Charles III. (74) und seine Frau erregten mit ihrem Interview bei Oprah Winfrey (68) viel Aufsehen, da sie unter anderem über Rassismus in der Königsfamilie sprachen. Auch privat setzen sie sich für mehr Bewusstsein gegen Rassismus und Sexismus ein. Dieses Engagement wurde nun geehrt: Prinz Harry und Meghan haben einen Anti-Rassismus-Preis verliehen bekommen!

Am Dienstagabend fand die Verleihung des Ripple-of-Hope-Awards in New York statt. Dieser zeichnet jährlich im Rahmen der Menschenrechtsorganisation "Robert F. Kennedy Human Rights" Personen aus, die sich für den Schutz und die Förderung von Menschenrechten, Gleichheit und Gerechtigkeit einsetzen. Dieses Jahr bekamen ihn auch Harry und Meghan – und sie nahmen ihn sogar persönlich entgegen! Auf dem roten Teppich strahlten sie um die Wette. Vor allem die Suits-Schauspielerin war mit ihrem weißen Off-Shoulder-Kleid und der makellosen Frisur ein wahrer Hingucker.

Doch warum wurden gerade die einstigen Royals ausgezeichnet? "Sie gingen zur ältesten Institution in der Geschichte des Vereinigten Königreichs und sagten ihnen, was sie falsch machten, dass sie keinen strukturellen Rassismus innerhalb der Institution haben könnten, dass sie kein Missverständnis über psychische Gesundheit aufrechterhalten könnten", erklärte Kerry Kennedy, die Präsidentin der Menschenrechtsorganisation, vorab gegenüber Telegraph.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf der "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Verleihung des Ripple-of-Hope-Awards

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Verleihung des Ripple-of-Hope-Awards

