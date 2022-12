Lavinia Wollny schwanger: Papa Tim schwärmt von Baby Haylie!

Lavinia Wollny (23) und Tim Katzenbauer könnten im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Die Wollnys-Protagonistin und ihr Verlobter haben eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Nach ihrer kleinen Tochter Haylie Emilia erwarten die beiden gerade ihr zweites Kind. Die Zweifach-Eltern in spe schwelgen also im absoluten Babyglück: Tim schwärmte jetzt in den höchsten Tönen von seiner Tochter!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte Tim jetzt einen neuen Schnappschuss von Haylie: Auf dem Foto sitzt die Kleine mit einem Minnie-Mouse-Latz in einem Hochstuhl – und dabei strahlt sie bis über beide Ohren. "So unglaublich schön, dich so lachen zu sehen", freute sich der stolze Papa und betonte zudem: "Du bist das Wertvollste in unserem Leben."

Zudem scheinen Tim und Lavinia voller Vorfreude darauf, schon bald eine vierköpfige Familie zu sein. "Es ist so unglaublich. Seit dem Tag, an dem wir erfahren haben, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten", hat das Paar im Rahmen der Schwangerschaftsverkündung im Netz geschrieben.

Instagram / lavinia.wollny Haylie Emilia, die Tochter von Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

Instagram / tim.katzenbauer Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

