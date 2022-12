WM: Georgina Rodriguez trägt Zwei-Millionen-Euro-Schmuck!

Georgina Rodriguez (28) trägt mehrere Millionen an ihrem Körper mit sich rum. Dass sie sich als Frau an der Seite von Cristiano Ronaldo (37) keine Sorgen um Geld machen muss, sollte klar sein: Immer wieder sind sie unterwegs im Luxusurlaub und lassen es sich gut gehen. Aktuell kämpft Cristiano mit Portugal bei der Weltmeisterschaft um den Pokal und wird dabei natürlich auch von seiner Liebsten unterstützt – und auch im Stadion zeigt sie, was sie hat: Georginas Accessoires beim Fußball waren mehrere Millionen Euro wert!

Auf Instagram teilte sie ein Foto von der Tribüne in Katar, auf dem ihr üppiger Diamantschmuck zu ihrem schwarzen Kleid und dem grünen Mantel gut zur Geltung kommt. Wie unter anderem The Mirror berichtete, trug Georgina beim Fußballspiel eine Rolex-Uhr, die mit 18 Karat Diamanten besetzt war. Wert: rund 464.000 Euro. Außerdem schmückte sie sich mit ihrem rund 696.000 Euro teurem Verlobungsring und einem weiteren Diamantring für circa 348.000 Euro. Zusammen mit der funkelnden Halskette des Models, seinem Armband und noch weiteren Ringen sowie der Chanel-Handtasche belief sich der Gesamtwert der Accessoires auf mehr als zwei Millionen Euro.

So funkelnd geschmückt wollte Georgina dann ihren Liebsten anfeuern – der wurde jedoch nur die letzten 17 Minuten im Spiel gegen die Schweiz eingewechselt. "Schade, dass wir den besten Spieler der Welt nicht 90 Minuten lang genießen konnten", beschwerte sie sich in der Bildunterschrift.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Dezember 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Dezember 2022 in Katar

Getty Images Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo bei den MTV EMAs in Sevilla im November 2019

