Nach Kindstod: FitnessOskar denkt über zweites Baby nach

FitnessOskar machte am Freitag eine furchtbare Neuigkeit aus seinem Privatleben publik: Sein kleiner Sohn Rio, der erst im Juli 2022 zur Welt gekommen ist, ist verstorben. Das Baby hat den Kampf gegen seine Autoimmunkrankheit namens IPEX-Syndrom verloren. Oskar und seine Partnerin Mandy überlegen nun, wie sie am besten mit ihrem großen Schmerz umgehen: Die trauernden Eltern denken kurz nach Rios Tod über ein zweites Baby nach.

Oskar meldete sich jetzt unter Tränen aus Rios Kinderzimmer in seiner Instagram-Story zu Wort. "Ich überlege mir, wie wir das alles am besten verarbeiten sollen...", erzählte der YouTuber total emotional und ließ seine Fans an seinen Gedankengängen teilhaben: "Wir hatten auch schon die Gedanken, noch ein Baby zu bekommen, um wieder einen Sinn im Leben zu finden." Allerdings müssen Oskar und Mandy den Schicksalsschlag erst einmal verarbeiten.

Der Tod von Baby Rio hat sowohl Oskar als auch Mandy den Boden unter den Füßen weggerissen: Auf Social Media veröffentlichte der Influencer beispielsweise Schnappschüsse, auf denen das Paar tränenüberströmt im Kinderzimmer sitzt. "Uns ist das Schlimmste passiert, was einem überhaupt passieren kann", betonte er zudem.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar mit seinem Sohn Rio und Mandy

Instagram / https://www.instagram.com/fitnessoskar/ FitnessOskars Baby

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und seine Partnerin Mandy im Dezember 2022

