Hochzeit in Dubai: Diese Promis gratulieren den Hallers!

Johannes (34) und Jessica Haller (32) bekommen zahlreiche liebe Glückwünsche! Das Influencer-Paar gab sich im vergangenen Jahr ganz romantisch im Schnee das Jawort. Nun zelebrierten sie ihre Liebe erneut – dafür aber in der Wüste Dubais und nur für sich. Tatsächlich wollen sie wohl jedes Jahr heiraten. Auf Social Media gab es bereits Einblicke in die zweite Zeremonie. Unter den Beiträgen regnete es schon Glückwünsche von deutschen Promis!

Auf Instagram gab es bereits zwei Videos zu sehen. Zum einen den First Look des Ehepaares und zum anderen ein Clip, in dem Jessi und Johannes bis über beide Ohren strahlen. In den Kommentaren meldeten sich einige Stars zu Wort, um den Turteltauben zu gratulieren. Andrej Mangold (35), einstiger Bachelor, freute sich total für sie: "Wundervoll ihr zwei." Auch die Ex-Rosenverteilerin Gerda Lewis (30) schwärmte und kommentierte: "Oh man, wie süß ist das."

Influencerin Sarah Harrison (31) hinterließ Emojis mit Herzaugen. Doch damit nicht genug. Auch GNTM-Bekanntheit Fata Hasanovic und auch Bachelor-Girl Liz Kaeber (30) gefallen die Einblicke. "So, so schön", schrieb die Berlinerin.

Getty Images Andrej Mangold, Juli 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juni 2022

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

