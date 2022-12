Das hat Natascha Ochsenknecht alles an sich machen lassen!

Wie oft stattet Natascha Ochsenknecht (58) ihrem Beauty-Doc eigentlich einen Besuch ab? Die TV-Bekanntheit macht schon seit Jahren keinen Hehl daraus, dass nicht alles an ihr natürlich ist. Im vergangenen April erzählte sie ihren Fans beispielsweise, dass sie sich einem Fadenlifting unterzogen habe. Doch was hat Natascha sonst noch an sich machen lassen? Darüber sprach das ehemalige Model jetzt ganz offen!

Im Interview mit Bunte packte die 58-Jährige jetzt aus. Dabei verriet sie, dass sie erst kürzlich ein weiteres Fadenlifting habe durchführen lassen. "Der Vorteil daran ist, dass es das Gesicht nicht aufplustert", meinte die gebürtige Düsseldorferin. Doch damit nicht genug: Mit Botox und Hyaluron hat Natascha ebenfalls schon Erfahrung. "Botox habe ich nun schon länger nicht mehr gemacht", führte sie weiter aus und fügte hinzu: "Hyaluron in dezentem Maß, denn ich habe das Glück, hohe Wangenknochen zu haben."

Doch warum geht die dreifache Mutter mit dem Thema eigentlich so offen um? "Wenn man Bilder von früher mit heute vergleicht, dann sieht doch jeder sofort, dass da etwas anders ist", erklärte sie ihre Haltung. Natascha wolle mit ihrer Community einfach ehrlich sein und nicht behaupten, "dies käme vom vielen Wassertrinken oder vom guten Schlaf."

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht beim Leipziger Opernball, September 2022

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Star

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht 1994

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de