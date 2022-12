Prinzessin Kate und Prinz Williams Weihnachtskarte enthüllt!

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) sorgen für eine Überraschung! Jedes Jahr suchen die Royals ein Foto von sich aus, das auf den Weihnachtskarten abgedruckt wird. Auch nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) wird diese Tradition fortgesetzt – so versandten bereits König Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) ihre diesjährigen Karten. Nun zeigten auch William und Kate, welches Bild sie für diesen Anlass ausgewählt haben.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der beiden wurde nun verraten, welches Foto sich auf den Weihnachtskarten befinden wird: Die Aufnahme zeigt die Eheleute gemeinsam mit ihren drei Kindern! So läuft die Familie in lässigen Sommerklamotten auf einem Schotterweg entlang, wobei sie sich allesamt an den Händen halten: William geht ganz außen, daneben folgen George (9), Charlotte (7), Louis (4) und Kate.

In dem Bild könnte sich die Bodenständigkeit widerspiegeln, mit der William und Kate ihre Kinder großziehen sollen. Das behauptete jedenfalls der Radiosender Heart FM vor wenigen Tagen. "Prinz William ist so ein guter Vater [...]. Er hat eine Regel für Mitarbeiter, wenn sie in der Nähe seiner Kinder sind", wurde von dem Sohn des Königs geschwärmt. "Wenn Mitarbeiter des Königshauses ihn zu Hause besuchen, ist es ihnen verboten, einen schicken Anzug zu tragen", lieferte man als Beispiel.

Getty Images Prinz George, Prinzessin Kate, Prinz Louis, Prinz William und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Oktober 2021

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

