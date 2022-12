Nach Freilassung: Brittney Griner teilt erstes Statement!

Brittney Griner (32) meldet sich das erste Mal zu Wort! Die Basketballspielerin saß seit Anfang dieses Jahres im russischen Gefängnis. Nach einem Gefangenenaustausch durfte die Sportlerin endlich zurück in die USA zurückkehren. Seitdem verbringt sie viel Zeit mit ihrer Familie, wie ihre Schwester bereits im Netz preisgab. Auch die Olympiasiegerin selbst wandte sich nun an ihre Fans: In einem langen Statement bedankte sie sich für die Unterstützung!

Auf Instagram bestätigte Brittney, dass sie nun wieder bei sich zu Hause angekommen ist. "Es fühlt sich so gut an, zu Hause zu sein! Die vorherigen zehn Monate waren ein Kampf auf Schritt und Tritt", begann sie ihre emotionale Botschaft. Sie fuhr fort: "Ich habe tief gegraben, um meinen Glauben zu bewahren. Es war die Liebe von so vielen von euch, die mir geholfen hat, durchzuhalten", so Brittney. "Ich danke euch allen von ganzem Herzen für eure Hilfe", schrieb sie zusammen mit Fotos, die sie beim Verlassen eines Flugzeugs und bei der Umarmung ihrer Frau Cherelle Griner zeigen.

Brittney äußerte sich auch zu ihren Zukunftsplänen und betonte ihre Hoffnung, in die Frauen-Profi-Liga zurückzukehren. "Ich möchte auch eines klarstellen: Ich habe vor, in dieser Saison wieder Basketball zu spielen. Ich freue mich darauf, allen Fans bald persönlich zu danken", so Brittney.

Instagram / brittneyyevettegriner Brittney Griner, Dezember 2022

Instagram / brittneyyevettegriner Brittney Griner und Cherelle Griner, Dezember 2022

Getty Images Brittney Griner im Oktober 2021

