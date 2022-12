Nach Auszeit: So fand Olly Murs seine Liebe zur Musik wieder

Olly Murs (38) meldet sich nach vier Jahren zurück. Der Teilnehmer der britischen Version von X Factor hat Anfang Dezember sein neues Album veröffentlicht. Ein Song bekam aber einen kleinen Shitstorm – ausgerechnet sein Lieblingsstück von der Platte, "I Hate You When You're Drunk". Die Fans hatten das Lied wohl anders aufgefasst, als es gemeint war. Trotz allem: Olly feierte sein Comeback nach vier Jahren, in denen er seine Liebe zur Musik verloren hatte.

Dass er die Leidenschaft für das Singen wiederentdeckt hat, hatte vor allem einen Grund: "Als ich die Leute getroffen habe, mit denen ich das neue Album gemacht habe und als ich Amelia getroffen habe – diese Kombination hat mir sehr geholfen, meine Leidenschaft wiederzufinden", verriet Olly im Interview mit Promiflash und fügte hinzu: "Ich musste alles einfach neu starten. Ich musste meine Karriere wieder aufnehmen, meine Musik. Und der Fakt, dass mein Leben so gut ist im Moment – ich bin glücklich –, das hat mir beim Schreiben des Albums geholfen."

Zum Glücklichsein hat der Sänger allen Grund. Immerhin hat er seiner Liebsten Amelia Tank erst im Juni einen Heiratsantrag gemacht – und die Bodybuilderin hat Ja gesagt. Passend dazu heißt das Album des 38-Jährigen auch "Marry Me".

Anzeige

Getty Images Olly Murs, November 2022

Anzeige

Getty Images Olly Murs, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Olly Murs, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de