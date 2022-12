Vor Haftentlassung: Boris Becker verschenkte Habseligkeiten

Boris Becker (55) lässt seinen Mitinsassen Andenken da! Bis vergangene Woche saß er in London seine Haftstrafe wegen Insolvenzverschleppung ab. Nach sieben Monaten wurde die Tennislegende nun vorzeitig nach Deutschland abgeschoben – und darf dort von nun an in Freiheit leben. Doch vor seiner Haftentlassung machte der Sportler sich im Gefängnis noch Freunde: Boris verschenkte einen Teil seiner Besitztümer an die anderen Gefangenen!

Wie Bild berichtet, nahm Boris seine persönlichsten Gegenstände wie Fotos seiner Liebsten zwar mit nach Hause, den Großteil seiner Kleidungsstücke überließ er aber seinen Mitinsassen. So soll er unter anderem ein Paar Turnschuhe, einen Pulli, eine Jacke und eine Mütze verschenkt haben, die er im Knast getragen hatte. Außerdem übergab der Tennisspieler einem Häftling wohl ein T-Shirt seiner eigenen Kollektion, seine Jogginghose, seine Badelatschen und sogar seinen Bademantel! Ein Inhaftierter durfte sich über das Buch "Matchpoint: Boris und Ich" freuen, das der Autor Boris zuvor ins Gefängnis geschickt haben soll.

Doch auch ohne diese Geschenke soll Boris im Knast sehr gut angekommen sein. Die Häftlinge freuten sich über seine Berühmtheit, wie ein Mitinsasse berichtete – sie ließen sich Autogramme geben, blickten zu dem Wimbledon-Sieger auf und ließen sich von ihm motivieren.

Getty Images Boris Becker im Dezember 2021 in Hürth

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, November 2021

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

