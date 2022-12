Für Mega-Gehalt: Cristiano Ronaldo steht kurz vor Wechsel!

Cristiano Ronaldo (37) scheint offenbar einen neuen Verein gefunden zu haben! In den vergangenen Monaten hatte der portugiesische Fußballstar vor allem mit negativen Schlagzeilen verblüfft. So verweigerte er beispielsweise in einem Match seine Einwechslung und wurde anschließend mit einer Suspendierung bestraft. Danach folgten ein pikantes Interview und die daraus resultierende sofortige Auflösung seines Vertrages bei Manchester United. Nun zieht es den noch vereinslosen Cristiano offenbar in Richtung Wüste!

Laut der spanischen Zeitung Marca konnte sich Cristiano nun mit einem Klub einigen. Demnach soll der 37-Jährige kurz vor einem Wechsel zum saudi-arabischen Verein Al Nassr stehen. Angeblich besteht er dabei auf ein sattes Jahresgehalt von über 200 Millionen Euro. Noch vor Ende 2022 soll der sechsfache Ballon d'Or-Gewinner bei dem gelb-blauen Verein unterschreiben.

Bis sein Wechsel unter Dach und Fach ist, hält sich Cristiano natürlich weiterhin fit. Wie die spanische Plattform Relevo berichtete, trainiert der Partner von Georgina Rodriguez (28) momentan bei seinem Ex-Klub Real Madrid. Von 2009 bis 2018 hatte er bei dem spanischen Spitzenverein erfolgreich gespielt.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im August 2022

Getty Images Cristiano Ronaldo im Oktober 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juni 2022

