Kyle Sandilands rettete sein Baby vor gefährlicher Rassel

Ein Schockmoment für Kyle Sandilands (51)! Der Moderator der "The Kyle and Jackie O Show" durfte im August dieses Jahres gemeinsam mit seiner Verlobten Tegan einen Sohn auf der Welt begrüßen: den kleinen Otto. Seitdem teilt der australische Radio-Star immer wieder niedliche Bilder mit seinem ersten Kind. Doch nun hatte er eine weniger schöne Geschichte zu erzählen: Kyle musste sein Baby vor einem Unglück mit einer gefährlichen Rassel bewahren!

Auf Instagram teilte der 51-Jährige ein Video von sich, wo er seine Fans warnte. "Ich habe gelesen, dass es einen Rückruf für eine bestimmte Babyrassel gibt, an der man sich verschlucken kann", fing er an. Offenbar waren die frischgebackenen Eltern im Besitz ebenjenes Spielzeugs: "Ich schaute auf mein Kind hinunter und zu meinem Entsetzen hatte es die Rassel im Mund, also habe ich sie ihm weggenommen und sein Leben gerettet", berichtete Kyle stolz.

Erst vor wenigen Tagen teilte der Australier einen niedlichen Schnappschuss mit seinem Sohn aus dem Flugzeug: "Der erste Flug vom Baby!", schrieb Kyle dazu. Seine Fans waren sich derweil sicher, dass Otto definitiv nach seinem Vater kommt: "Sieht aus wie sein Vater", war nur einer von vielen Kommentaren unter dem Post.

Instagram / kyleandjackieo Kyle Sandilands und Tegan Kynaston mit ihrem Sohn Otto

Getty Images Kyle Sandilands, australischer Radiomoderator

Instagram / kyleandjackieo Kyle Sandilands mit seinem Sohn Otto

