Verbringen Kathi Wagener und Ex Kevin Weihnachten zusammen?

Wie sehen Katharina Wageners (27) Weihnachtspläne nach der Trennung aus? 2020 lernte die TV-Bekanntheit Kevin Yanik bei Are You The One? kennen und lieben. Ein Jahr später krönte ihr Liebesglück dann die Geburt ihres kleinen Sohnes Lio. Dennoch hatte das Paar immer wieder mit Problemen zu kämpfen und verkündete letztendlich im Oktober seine Trennung. Nun verriet Kathi, wie das Weihnachtsfest nach dem Liebes-Aus für sie, Lio und ihren Ex Kevin ablaufen wird.

"Kevin und ich haben jetzt auch gesprochen, wie wir Heiligabend verbringen wollen. Ich werde mit Lio an Heiligabend bei seiner Mama sein, damit Lio Mama und Papa und auch Oma und Opa zusammen hat", teilte die 27-Jährige ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit. Sie und ihr Ex seien sich beide einig gewesen, dass sie gemeinsam feiern, damit keiner von ihnen auf ihren Sohn verzichten muss. An den darauffolgenden Tagen sieht das jedoch anders aus. "Am ersten Weihnachtsfeiertag bin ich mit Lio bei meiner Familie. Da freue ich mich schon richtig", kündigte Kathi an.

Von dem einstigen Rosenkrieg zwischen den beiden ist keine Spur mehr. Inzwischen verstehen sich die Reality-TV-Stars besser. Im Oktober berichtete Kevin seinen Fans sogar, dass sie dank professioneller Hilfe eine Einigung in Bezug auf ihren Sohn erzielt haben. "Wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit ein paar Leuten, die professionell sind. [...] Wir haben gemeinsam eine superschöne Einigung getroffen und sind alle auf einen Nenner gekommen", erzählte er in seiner Instagram-Story.

