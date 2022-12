WM-Party eskaliert: Leo Messi und Co. fliegen mit Helikopter

So hatte sich das die argentinische Nationalmannschaft wohl nicht vorgestellt. Am Sonntag standen sich das südamerikanische Land und Frankreich im Finale der Fußballweltmeisterschaft in Katar gegenüber. Am Ende hatten die Argentinier rund um Lionel Messi (35) die stärkeren Nerven und setzen sich im Elfmeterschießen durch. Das musste natürlich gebührend gefeiert werden – zusammen mit den argentinischen Bürgern. Doch die Feier nahm ein unschönes Ende.

Wie Sport1 berichtet, war das Team mit einem Bus durch die Stadt unterwegs, um mit den Fans den erfolgreichen Sieg zu feiern – ehe nach mehreren erschreckenden Vorfällen die Reißleine gezogen wurde. Bis zu fünf Millionen Menschen sollen den großen WM-Triumph auf den Straßen zelebriert haben. Um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten, wurden Lionel und seine Teamkollegen schließlich per Helikopter über die feiernden Massen hinweg geflogen.

Es soll bereits rund 30 Verletzte während der Parade gegeben haben. Die Feierwütigen sollen sich teilweise von Brücken gestürzt haben, um auf dem Bus mit den Weltmeistern zu landen. Mindestens eine Person schaffte dies auch. Eine zweite prallte auf dem Fahrzeug auf und krachte zu Boden. Über den Gesundheitszustand des Mannes ist noch nichts bekannt. Bereits am Montag soll ein 24-Jähriger bei den Feierlichkeiten ums Leben gekommen sein. Er war offenbar auf ein Dach geklettert und gestürzt und schließlich an seinen schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus verstorben.

Getty Images Die Argentinische Nationalmannschaft feiert ihren WM-Sieg in Buenos Aires mit den Fans

Getty Images Die WM-Feier in Argentinien, Dezember 2022

