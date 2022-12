Als Werbung: Macht Cathy Hummels sich über Ex Mats lustig?

War das etwa ein Seitenhieb gegen Mats Hummels (34)? Erst seit wenigen Tagen ist die Scheidung des Fußballers von seiner Ex-Frau Cathy (34) offiziell. Ganze 13 Jahre waren die beiden ein Paar. Jetzt will die Mama von Ludwig (4) als frisch geschiedener Single durchstarten. Als Erstes geht jetzt ihr eigener Podcast an den Start – und dafür scheint Cathy Ex Mats einfach ersetzt zu haben!

Auf Instagram teilt Cathy jetzt einen Post, der ihren neuen Podcast bewirbt. Das Audioformat trägt den Namen "sHITstorms" und dafür hat sie sich mit Komiker Matze Knop (48) zusammen getan. Die Ähnlichkeit der Vornamen beider Männer nahm die 34-Jährige zum Anlass, um einen Scherz auf Kosten ihres Ex-Mannes zu machen. "So schnell konnte ich nicht gucken und schwuppdiwupp habe ich einen neuen Matz (e) in meinem Leben", witzelt sie und ergänzt in einem P.S.: "Mats, keine Sorge. Du bleibst mein erster und einzig wahrer Mats."

Ihre Fans finden diese subtile Botschaft an Mats eher weniger witzig. "Oh, nein, dieses P.S. ist so was von unnötig", schreibt ein Fan erschrocken. "Das P.S. hätte ich minimal anders formuliert", empfiehlt ein anderer. Einige wenige scheinen den kleinen Spaß aber auch lustig zu finden: "Dein Humor ist klasse!" Bleibt nur die Frage, ob Mats den Witz auch so gut findet.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dubai-Urlaub

Getty Images Matze Knop, Comedian

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels bei ihrer Hochzeit

